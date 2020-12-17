E-5’te motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ölü

E-5 karayolu Kartal mevkiinde arıza yaptığı gerekçesiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan ticari taksiye, seyir halinde olan motosiklet hızla çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken taksi sürücüsü gözaltına alındı.Kaza, E-5 karayolu Kartal mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi sürücüsü İsmail K. aracının arıza yapması sebebiyle emniyet şeridine girerek aracını durdurdu. O sırada yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Yunus Y. park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Y. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Taksi sürücüsü İsmail K. ise olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.