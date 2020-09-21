E-5’te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Valiliği tarafından alınan mesai saatleri kararı sonrasında okulların açılacağı ilk mesai gününde toplu taşıma araçlarının birçoğunda rahatlama olduğu görüldü. E-5 karayolu trafiğinde ise yoğunluk oluştu.
Kademeli mesainin ilk gününde işe gitmek için toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlar kademeli mesainin ilk günüde toplu taşıma araçlarının rahatladığını söyledi. Bir diğer vatandaş ise, " Normal şartlarda yoğun. Karar sonrası rahatlama olmayacak bence devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama 2 vardiya 3 vardiyalı bir sistem olursa daha iyi olabilir. En azından yarım gün çalışma gibi bir şey olabilir" dedi.Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 08:52