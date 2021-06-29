E-5’te seyreden yolcu midibüsü yoldan çıktı, yeşillik alana daldı: 4 Yaralı

E-5 Karayolu Şirinevler Mevkiinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs önce bariyerlere çarptı ardından yeşillik alana çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada 4 yolcu ve şoför hafif şekilde yaralandı.
Yeşillik alana giren midibüsü gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralı ve sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Olay yerine gelen belediye ekipleri ise kopan bariyerleri iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşillik alana giren midibüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.