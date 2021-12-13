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Edirne felaketi yaşıyor, sel sularına dayanamayan köprü yıkıldı

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Edirne’nin Enez ilçesinde sel sularına dayanamayan beton köprü yıkıldı.

Edirne felaketi yaşıyor, sel sularına dayanamayan köprü yıkıldı
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Edirne’nin Enez ilçesinde sel sularına dayanamayan beton köprü yıkıldı.

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Edirne’nin Enez ilçesinde Gülçavuş ve Sultaniçe sahilini birbirine bağlayan beton köprü sel sularının şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Ayrıca şiddetli fırtına nedeniyle sahilde bulunan yürüyüş yolunun kenarlarında çökmeler meydana geldi. Sahil yolu Edirne Valiliği İl Özel İdare ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Kepçeyle köprünün üstünü açmak için geldiğini söyleyen Ahmet Güray, şiddetli yağış sebebiyle köprünün yıkıldığını belirterek, suyun debisinin çok yüksek olduğunu anlattı. Bir başka vatandaş Bekir Erdin de, balık tutarken suyun bir anda yükseldiğini görünce hemen bölgeden ayrıldığını anlattı. Erdin, köprüden ayrıldıktan 1 saat sonra köprünün yıkıldığını belirtti.

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