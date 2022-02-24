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Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

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Edirne merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 13 şüpheli yakalandı.

Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Edirne merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 13 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, komiser, akademisyen ve memurların da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul, Ankara, Ağrı, Adıyaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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