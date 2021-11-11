Edirne polisi Kapıkule’de 10 kilo 642 gram eroin ele geçirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye-Bulgaristan arasında uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo 642 gram eroin ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında otomobille Bulgaristan’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı’nda tedbir alan ekipler, gümrük görevlileri ile birlikte Kapıkule Gümrük sahasından Türkiye’den çıkış yapmak üzere Y.H isimli araç sürücüsü şahıs ve yanında İ.K’ın yolcu olarak bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, toplam 14 pakette 7 kilo 484 gram uyuşturucu madde eroin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.H.’nin evinde yaptıkları aramada ise 6 koli bandına sarılmış 3 kilo 158 gram eroin ele geçirdi.

Emniyet ekipleri, sürücü Y.H. ve otomobilde bulunan İ.K. hakkında "Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.