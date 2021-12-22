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Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

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Edirne’de yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi

Edirne’de yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen "Zehir-2" operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir-2" operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 4 ayrı adreste arama yapıldı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, konu hakkında soruşturma başlatıldı.

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