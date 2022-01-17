Edirne’de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen; aralarında akademisyen, vergi müfettişi, murakıp yardımcısı, maliye uzmanı, gümrük uzmanı, komiser yardımcısı doktorlar ve avukatların da bulunduğu 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi.