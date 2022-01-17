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Edirne’de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.

Edirne’de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen; aralarında akademisyen, vergi müfettişi, murakıp yardımcısı, maliye uzmanı, gümrük uzmanı, komiser yardımcısı doktorlar ve avukatların da bulunduğu 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi.

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