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Edirne‘de otomobil şarampole uçtu

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Edirne’nin Havsa ilçesinde şarampole uçan otomobildeki anne, çocuğu ve araçtaki 2 arkadaşı yaralandı.

Edirne‘de otomobil şarampole uçtu
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Edirne’nin Havsa ilçesinde şarampole uçan otomobildeki anne, çocuğu ve araçtaki 2 arkadaşı yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Havsa- Edirne istikametinde seyir halinde olan Mediha Çelik’in kullandığı 22 KE 289 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü M.Ç. ve araçta bulunan 3 diğer kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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