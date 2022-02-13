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Edirne’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edirne’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki 59 LJ 738 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı.

Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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