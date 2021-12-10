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Edirne’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Edirne’de ihbar üzerine bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirdi.

Edirne’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Edirne’de ihbar üzerine bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirdi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, F.K. isimli bir şahsın evinde yapılan operasyon sonucu 40 kutu farklı markalarda faturasız vücut geliştirmede kullanılan hormon ilaçları, 1 adet tabanca, 50 adet tabanca fişeği elle geçirildi. F.K. ile aynı evde ikamet eden E.B.Ö. isimli şahsın odasında ise uyuşturucu madde, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet esrar öğütme makinası ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. ve E.B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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