banner4556

Edremit’i üzen kaza

banner4336

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yolda gördüğü köpeği seven temizlik işçisi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edremit’i üzen kaza
banner3909

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yolda gördüğü köpeği seven temizlik işçisi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

banner4575

Kaza, Zeytinli Mahallesi’nde bulunan şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, mesaiye çıkmak üzereyken temizlik aracının önünde bulunan köpeği seven temizlik personeli Zeki Kocatürk, aracın ilerlemesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Kocatürk’ün ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Kocatürk’ün Zeytinli’de yarın toprağa verileceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
Bocuk Gecesi için geri sayım başladı
  1. EDİRNE

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349