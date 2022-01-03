Edremit’te çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yılda da ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesaisine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan son çalışmalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, asayiş ekiplerinin çalışmalarında 28 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 432 adet muhtelif çap ve marka fişek ele geçirildi ve iki aranan şahıs yakalandı. Son bir ayda yapılan uygulamalarda 10 bin 220 şahıs sorgulandı ve 169 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan 3 narkotik operasyonunda 26 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, 16 kişiye de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçlarından işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 12 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 860 gram esrar, 116 gr bonzai, 4 adet ecstasy, 77 adet sentetik ecza hapı, 550 gram metamfetamin, 17 gram kokain, 2 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6605 lira nakit para ele geçirildi.