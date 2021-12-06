Edremit’te fuhuş operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu 2 kadın kurtarılırken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘insan ticareti’ suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüpheli bir şahsın Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde bir ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 2 Özbekistan uyruklu kadın kurtarıldı. Şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu ve 4 bin 970 TL suçtan elde edilen paraya ise el konuldu. Şüpheli şahıs sevk edildiği Edremit Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. Yabancı uyruklu kadınlar hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde gerekli idari işlemin devam ettiği öğrenildi.