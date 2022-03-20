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Edremit’te otelde gürültü kavgası: 2 ağır yaralı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otelde gürültü nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Edremit’te otelde gürültü kavgası: 2 ağır yaralı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otelde gürültü nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

İddiaya göre olay, gece yarısı Akçay Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. B.K. adlı müşteri ile otel işletmecisi Ü.Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada B.K., otel işletmecisini bıçakladı. Bunun üzerine Ü.Ç. de silahla karşılık verdi. Olayda ağır yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

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