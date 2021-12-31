Edremit’te yaşlı amca ve yakını karşıdan karşıya geçemedi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı amca ve yakını karşıdan karşıya geçerken, aracın çarpması sonucu yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin en işlek caddesi olan Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılın son günü, adı öğrenilemeyen yaşlı amca ve yakını, dikkatsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. Kameraya yansıyan görüntüde, önce yakını, ardından yaşlı amcaya araç çarpıyor. Yayanın havaya uçarak yere düşmesi saniye saniye kameraya yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.