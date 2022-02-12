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Edremit’teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Edremit’teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Dün gece meydana gelen ve kırmızı ışıkta durmakta olan 2 ayrı araca çarparak meydana gelen kazada, 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı yaşamını yitirirken, Yusuf U., Burak G., Sinan U., Melih Ü., İ.Mert G., Muhammet S. Yaralanarak Edremit ve Burhaniye’deki hastanelere kaldırılmıştı.

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Yaşamını yitiren 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı ise Edremit Mahkeme Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Güre Kabristanı’nda toprağa verildi. Kaza ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

(BT-

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