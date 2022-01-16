Ege Denizi açıklarında deprem: Çanakkale’den de hissedildi

Ege Denizi açıklarında, Yunanistan’ın Halkidiki Yarımadası’nda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi ve kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi.

Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Halkidiki Yarımadası’nda bugün saat 14.48 sıralarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 18.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yarımadaya 125.84 kilometre uzaklıkta olan Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi ve kent merkezinde de hissedildi.

Depremde, Türkiye topraklarında can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.