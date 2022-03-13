Eğlence mekanında bir kadını darp etti, dışarı atılınca dehşet saçtı

Kocaeli’de gece kulübünde bir kadını darp eden şahıs mekandan dışarı atılınca kavga çıktı. Kavgada mekanın işletmecisi bıçaklanırken, dışarıya atılan şahıs da darp sonucu yaralandı.

Olay, İzmit ilçesinde olayları ile sık sık gündeme gelen Barlar Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde bir kadına tokat atan M.D., işletme çalışanları tarafından dışarıya çıkarıldı. Mekanın işletmecisi Z.K. ile M.D. arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Mekanın işletmecisi Z.K.’yı bıçaklayan M.D., kendisi de mekan çalışanları tarafından darp edilmesi sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Mekanın işletmecisi Z.K.’nin ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan kavga kentin göbeğinde dakikalarca sürdü. Polis ekipleri zaman zaman kavgayı ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.