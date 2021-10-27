Eğlence mekanında çalışanlarını darp eden mülk sahibi hakkında 10,5 yıla kadar hapis talebi

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında çalışanlarını darp ettiği iddia edilen mülk sahibi Şahin Şeker’in 3 ayrı suçtan 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında 12 Nisan 2019’da çalışanlarını darp ettiği iddia edilen mekanının mülk sahibi Şahin Şeker’in 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay tarihinde sanık Şahin Şeker’in iş yerine geldikten sonra çalışanlarıyla arasında başlayan tartışmada, müştekilere küfürlü sözlerle hakaret ve tehditte bulunduğunu belirtti. Mütalaada, sanık Şahin Şeker’in müştekiler Gaye Akıl, Enver Doygun, Özgür Aktaş ve Cihan Pütrü’yü darp ederek basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı aktarıldı. Açıklanan mütalaada Şeker’in ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliye yöneltilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosyanın uzlaştırma büroya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaştırma sağlanamadığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Şahin Şeker hakkında ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.