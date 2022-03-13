Eğlence mekanında kadına vurdu, dışarı atılınca dehşet saçtı

Kocaeli’de bir gece kulübündeki kadına vuran şahıs, mekandan dışarı atılınca kavga çıktı. Şehrin göbeğinde yaşanan kavga sonrası mekanın işletmecisi bıçaklanırken, dışarıya atılan şahıs darp edildi.

Olay, İzmit ilçesinde olayları ile sık sık gündeme gelen Barlar Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekan içerisinde bir kadına vuran şahıs işletmenin çalışanları tarafından dışarıya çıkarıldı. Mekanın işletmecisi Z.K. ile henüz ismi öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Mekanın işletmecisi Z.K., tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanıp kanlar içinde yerde kaldı. Bıçaklayan şahıs ise mekanın çalışanları tarafından darp edilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Mekanın işletmecisi Z.K.’nin ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan iki grup arasında çıkan kavga kentin göbeğinde dakikalarca sürdü. Polis ekipleri zaman zaman kavgayı ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.