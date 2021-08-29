banner4398

Eğlence mekanlarına yönelik uygulama

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, umuma açık eğlence mekanlarına yönelik incelemelerde bulundu. Ekipler, 64 mekana gece saatlerinde baskın yaparken, o anlar polis kamerasına yansıdı.

Eğlence mekanlarına yönelik uygulama
banner3909
banner4336

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, umuma açık eğlence mekanlarına yönelik incelemelerde bulundu. Ekipler, 64 mekana gece saatlerinde baskın yaparken, o anlar polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde bulunan mekanlara yönelik incelemelerde bulundu. 80 ekip 160 polisin katılımıyla 64 adet mekan incelendi. Ekipler bin 184 şahsın GBT sorgusunu tek tek yaptı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız 4 adet belgesiz mekan tespit edilerek işlem yapıldı. Bunun yanı sıra 3 yabancı uyruklu olmak üzere 64 kadın ve sigortasız işçi olduğu tespit edilen 4 erkek şahıs işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan, yapılan denetimler polis kameraları tarafından kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Tokyo’da...
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Tokyo’da...
  1. SPOR

banner4408

banner4409

banner4410

banner4411

banner4412

banner4413

banner4414

banner4401

banner4402

banner4403

banner4404

banner4405

banner4406

banner4407

banner4415