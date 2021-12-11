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Eğlence merkezindeki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir eğlence mekanında bir gencin öldürmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Eğlence merkezindeki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir eğlence mekanında bir gencin öldürmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezinde Özkan K. (20) ile Erol A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Erol A., Özkan K.’yı (20) tabancayla yaraladı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Bursa Şehir Hastanesine sevk edilse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gencin silahla ölümüne neden olan katil zanlısı Erol A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay esnasında yanında bulunan H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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