Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi

Esenyurt’ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpması sonucu araç sahibi sinir krizi geçirerek kuryeye saldırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi
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Esenyurt’ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpması sonucu araç sahibi sinir krizi geçirerek kuryeye saldırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’a bağlı Çınar Mahallesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası aracının hasar aldığını gören sürücü sinirlenerek motor kuryenin üzerine yürüdü, motor kuryenin ehliyetsiz olduğunu da öğrenen sürücü deliye dönerek motor kuryeyi dövmeye başladı. Yaşanan arbedede motor kurye yaralanırken, olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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