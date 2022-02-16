banner4556

Ekip otosunu böyle ateşe vermiş

banner4664

Kocaeli’de polis merkezi önünde park halindeki ekip otosunun üzerine yanıcı madde döken şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ekip otosunu böyle ateşe vermiş
banner4581

Kocaeli’de polis merkezi önünde park halindeki ekip otosunun üzerine yanıcı madde döken şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezi önünde bekleyen K.D. isimli şüpheli, park halinde bulunan ekip otosunun üzerine yanıcı madde döktü. Olayı fark eden polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yanan araca ilk müdahale de polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yangın hemen söndürüldü.

banner4336

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.D.’nin polis merkezi önünde bir süre beklediği, daha sonra ekip otosunun yanına giderek yanıcı madde döktüğü, alevlerin kendi eline sıçradığı, panikle elindekini yere attığı ve koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İş yeri hırsızı kamerada
İş yeri hırsızı kamerada
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666