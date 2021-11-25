Ekmek almaya giderken köpek kovaladı, merdiven boşluğuna düştü

Esenyurt’ta ekmek almaya giden bir çocuk köpekten kaçarken inşaat halindeki binanın merdiven boşluğuna düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1187 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ekmek almaya giden 14 yaşındaki Yıldıray K. köpekten kaçarken inşaat halindeki 4 katlı binanın merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Yaklaşık 4 metre yüksekten baş aşağı düşen çocuğu çevredeki vatandaş kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merdiven boşluğu tahtalarla ile kapatılırken, zabıta ekipleri bina çevresine şerit çekerek önlem aldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kolunda kırık ve kafasında çatlak olduğu öğrenildi.

“Merdivende sırtımdan çıkardım”

Bodrum kat merdiven boşluğuna düşen çocuğu kurtardığını ifade eden Ömer Mahir, “Balkonda duruyordum. Çocuk sesi duydum. Geldim baktım millet toplanmış. Çocuk var aşağıda. Kimse çıkartamıyor. 3 metreden fazla derinlik vardı. Atladım aşağı. Küçük bir merdivenden sırtımda çıkardım. Çocuk baş aşağı düşmüştü. Elinden de şikayeti vardı. Dükkanın bodrum katı var. Hiç kapatmamışlar, açıktı” dedi.

“1 saat içinde baygın kalmış”

14 yaşındaki çocuğun ekmek almaya giderken inşaat halindeki binanın merdiven boşluğuna düştüğünü söyleyen Ercan Kaya, “Ekmek almaya gönderdik. Buraya geldiğinde sokak köpeği görmüş. Boşluktan aşağı bırakmış kendini. 1 saat içinde baygın kalmış. Yeni inşaat alan. Polis arkadaşlar geldi kapattı. Çok kötü önlem alınmış. Durumu ağırdı. Kafası çatlamış, kolu kırılmış” diye konuştu.