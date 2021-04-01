Ekrem İmamoğlu ve babasının ‘nitelikli dolandırıcılık’ davasının yeniden görülmesine devam edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’nun, inşaat şirketlerinin Beylikdüzü’nde yaptığı projede, kamusal alanı kendi arazilerinde gösterdiği ve müşterilerine sattığı iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yeniden yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’nun 2011’de Beylikdüzü’nde yaptıkları bir projede 2 bin 943 metrekarelik kamusal alanı kendi arazileri içinde gösterdiği ve bu şekilde müşterilerine sattığı iddiası ile yeniden yargılanmalarına devam edildi. Ekrem İmamoğlu ve babası 2014 yılında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanıp beraat etmişti. Yargıtay beraat kararını bozup eksik inceleme ile karar verildiği gerekçesiyle dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, dosya aslının Yargıtay’dan döndüğünü belirtti. Cumhuriyet savcısı, bozma ilamının mükerrer olarak yapılması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istedi. Söz alan sanıkların avukatı Ali Asker Kazak, Yargıtay’ın kendi verdiği kararı kaldırdığını, müvekkilleri hakkında beraat kararı kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesini talep etti. Sanıkların diğer avukatı Turan Taşkın da, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiğini, ilk beraat kararının bu mahkeme tarafından verildiğini, bu kararı Yargıtay’ın bozduğunu, bozma kararını da kaldırıldığını ifade ederek, bu sebeplerden beraat kararı kesinleştiğini ve yeniden karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesini istedi. Mahkeme, heyet değişikliği nedeniyle duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2011 yılında meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede İmamoğlu İnşaat Şirketi yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun, Beylikdüzü’nde Bey Konakları isimli sitenin inşaatında usulsüzlük yaptıkları aktarılmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Barosu tarafından düzenlenen tutanakta, 2 bin 943 metre karelik alanın işgal edildiği belirtilmişti. 2 bin 943 metre karelik alanın sitede, çocuk oyun bahçesi, güvenlik ve basketbol sahasını kapsadığı fakat söz konusu alanın kamusal alana ait olduğu da açıklanmıştı. İddianamede davanın şikayetçilerine hileli davranışlarla kamusal alanın satıldığı belirtilerek Ekrem ve Hasan İmamoğlu hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 7’şer yıla kadar hapis cezası istenmişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 2014 yılında savunma yapmıştı. Hasan İmamoğlu savunmasında dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyerek “Gayrimenkuller ve villalar projelerine uygun olarak yapılmıştır. Bu dava siyasi amaçlı açılmış bir davadır. Bana sorduğunuz üzere gayrimenkul alan, taşınmaz alan kişiler tapuya giderek oradaki kayıtlara her zaman bakabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti. Savunma yaptığı tarihte Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ise “İddianamede yazılı suç tarihinde şirketin ortağıyım ve halen de ortağıyım. Her şey mevzuata uygun, projelere uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha sonraki siyasi süreç nedeniyle aleyhime bu davalar açılmıştır” demişti. Karara bağlanan davada Ekrem ve Hasan İmamoğlu’nun beraat etmesine hükmedilmişti. Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiş ve eksik inceleme ile karar verildiği gerekçesiyle 8 Mart 2018’de bozma kararı verilmişti. Dosya yerel mahkemeye gönderilerek davanın yeniden görülmesine başlanmıştı.