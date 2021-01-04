El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi

İstanbul’da bir çok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen bir şüpheli el çabukluğu ile ziynet eşyaları çalarken görüntülenmesi sonucu yakayı ele verdi. Şüphelinin elindeki dövmeden tespit edildiği öğrenilirken kuyumcudan küpe çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık anları kameradaYaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Samet A. müşteri gibi kuyumcu dükkanına gelerek ziynet eşyalarının fiyatlarını soruyor. Bir müddet tezgahtarı oyaladıktan sonra el çabukluğu marifetiyle hırsızlığı gerçekleştiriyor. Şüpheli soğuk kanlı tavırlarla dükkandan ayrılıyor.