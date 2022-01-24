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El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

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Kocaeli’nin Dilova ilçesinde el freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathanenin duvarına çarparak durabildi. Araç ve kıraathane içerisinde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı
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Kocaeli’nin Dilova ilçesinde el freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathanenin duvarına çarparak durabildi. Araç ve kıraathane içerisinde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

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Olay, Kocaeli’nin Dilova ilçesi Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir A.’nın inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu 41 J 4341 plakalı özel halk otobüsü, bir süre sonra hareketlenerek cadde üzerindeki kıraathanenin duvarına çarptı. O esnada araç ve kıraathane içerisinde birinin olmaması bir facianın önüne geçti. Meydana gelen kazada otobüs ve kıraathanede maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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