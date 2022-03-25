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Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu

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Kırklareli’nde kabloları çalmak için elektrik direğine çıkan şüpheli, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik direğinden kablo çalarken canından oldu
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Kırklareli’nde kabloları çalmak için elektrik direğine çıkan şüpheli, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kablo çalmak için elektrik direğine çıkan S.A., akıma kapıldı. Direğin yanında hareketsiz yatan S.A.’yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri S.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.A.’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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