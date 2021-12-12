banner4556

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı

banner4336

Kocaeli’nde bir camide elektrik sobasından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Cami kullanılmaz hale geldi.

Elektrik sobasından çıkan yangın camiyi yaktı
banner3909

Kocaeli’nde bir camide elektrik sobasından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Cami kullanılmaz hale geldi.

banner4575

Olay, 23:30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eyüp Kaçmaz Sokakta bulunan Cumhuriyet Bahtiyar Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin temizlik işlerine bakan C.İ.’nin uyuduğu sırada ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapmak isteyen C.İ. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yaralı C.İ. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cami kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 7 bin 600...
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 7 bin 600...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4321