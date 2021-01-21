Elektrikli battaniyeden çıkan yangın apartmanı ayağa kaldırdı

Sultanbeyli’de elektrikli battaniyenin yanması sonucu meydana gelen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alındı.
Yangının başlamasıyla birlikte patlama seslerini duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine Sultanbeyli ve Pendik’ten çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Öte yandan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.