Elif Çakal’ın 4 arkadaşı için gözaltı kararı

Sultangazi’de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal’ın 4 arkadaşı için yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Çakal’ın ölmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.Sultangazi’de eski maden ocağındaki uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Çakal’ın arkadaşları tarafından dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen savcılık, Çakal’ın 4 arkadaşı olan T.Y. (15), S.T. (17), Ufuk Bekü (21) ve Gürkan Kalmaz (22) hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıdan T.Y. ile S.T. gözaltına alınırken, Ufuk Bekü ile Gürkan Kalmaz’ın yakalanması için çalışma sürüyor. Şüphelilerden S.T. tutuklanırken, T.Y. için ise “Ev Hapsi” şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.