Emekli Tuğgeneral İdris Koralp tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanıktan biri olan emekli Tuğgeneral İdris Koralp, Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Koralp adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli asker hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamlayarak İdris Koralp, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, İlhan Kılıç, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartıp dosyayı infaz savcılığına göndermişti.

İstanbul’da 6 eski general tutuklandı

Kararın ardından ikameti İstanbul’da bulunan Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, Emekli Koramiral Aydan Erol, Emekli Tümgeneral Kenan Deniz çıkarıldıkları Anadolu Adliyesinde çıkarılmış emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi ise Çağalayan’daki İstanbul Adalet Sarayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gün içerisinde Tuğgeneral İdris Koralp de Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Koralp adliyedeki işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumları’na gönderildi.

Öte yandan ikameti İzmir’de bulunan ancak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan eski generallerden Çetin Saner de Silivri adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.