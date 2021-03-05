Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İstanbul Eminönü’nde akraba olduğu öğrenilen iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Yaşanan silahlı saldırının ardından kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırının ardından olaya karışan esnafın koşuşturmacası görülüyor.