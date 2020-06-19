banner3088

Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası trafik kilitlendi

Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası caddeyi su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, kilitlenen trafik drone ile havadan görüntülendi.

banner3587
Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası trafik kilitlendi

Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası caddeyi su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, kilitlenen trafik drone ile havadan görüntülendi.

Eminönü Reşadiye Caddesi’nde şiddetli yağış sonrası su baskınları oluştu. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, cadde trafik geçici süreyle tamamen durdu. Su baskınları sonrası Eminönü’nde trafik de adeta kilitlendi. Tarihi meydanda oluşan araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

Trafik polisleri ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarının ardından cadde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi...
Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi...
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197