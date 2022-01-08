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Eminönü’nde Tarihi Liman Han’da yangın

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Eminönü’nde bulunan tarihi Liman Han’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar gören tarihi bina drone ile görüntülendi.

Eminönü’nde Tarihi Liman Han’da yangın
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Eminönü’nde bulunan tarihi Liman Han’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar gören tarihi bina drone ile görüntülendi.

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Eminönü’nde bulunan tarihi Liman Han’da saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin yükseldiği tarihi binadaki yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle hasar oluşan tarihi bina drone ile görüntülendi.

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