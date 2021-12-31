Emniyet filosu güçlendi

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın öncülüğünde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü envanterine 6 yeni ekip otosu kazandırıldı.

Başkanlığını Ahmet Çakmak’ın yapmış olduğu Gemlik Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği ve vatandaşların destekleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne suç ve suçlu ile mücadelede kullanılacak altı yeni araç kazandırıldı. Emniyet bahçesindeki törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadelede çağın ihtiyaçlarını yakalamak, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli bir hizmet verebilmek ve emniyet teşkilatımızın ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile altı yeni aracı envanterimize katmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Gelinen noktada proaktif polisliğin önemine işaret eden Yüce, bizlere desteklerini esirgemeyen başta İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan olmak üzere Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı ve Gemlikli vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.