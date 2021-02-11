Emniyet Müdürü Aktaş, video konferansta polis müdürleri kent güvenliğini değerlendirdi

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Asayiş Şube Müdürü’nün de katıldığı il genelindeki 135 emniyet amiri ile Skype üzerinden güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Aktaş başkanlığındaki toplantıda, 2019 ve 2020 yılları değerlendirmesi ile 2021 yılı planlamaları ve alınan tedbirler el alındı.İl Emniyet Müdürü Aktaş, kurmayları ile bir araya gelerek İstanbul’un güvenliğini değerlendirdi. Covid-19 salgınının getirdiği koşullar nedeniyle Skype üzerinden gerçekleştirilen video konferansa, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Asayiş Şube Müdürü’nün yanı sıra il genelindeki 135 emniyet amiri katıldı. Aktaş başkanlığındaki toplantıda, kentin güvenliği ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Düzenlenen görüntülü toplantıda ayrıca 2019 ve 2020 yılları değerlendirmesi yapılırken, 2021 yılı planlamaları, alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantıda Polis Merkezi Amirlikleri görev ve sorumlulukları ve çalışmalarına değinildi.