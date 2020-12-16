Emre Mays’ın davasında karar

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Akın Kutlu, ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde ambulansla hastaneye getirilen ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays’ın oğlu Emre Tyler Mays’ı (17) öldüren sanık Akın Kutlu’nun (22) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu SEGBİS yoluyla katılırken, duruşmada Emre Tyler Mays’ın annesi Figen Mays, babası Randolph Mays ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celse duruşma savcısının açıkladığı mütalaaya ilişkin beyanda bulunan ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Akın Kutlu’nun avukatı ise beraate ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme başkanı, sanık Akın Kutlu’ya davanın karara bağlanacağını söyleyerek son sözlerini sordu.

“En ağır ceza vicdan azabı çekmem”

Son sözü sorulan sanık Akın Kutlu, “Bu olay milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu’yu ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“Bu insanların sokakta dolaşmaması lazım”

Emre Mays’ın ailesi duruşma çıkışında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Mays’ın annesi Figen Mays, “Dedi ki; milyonda bir olacak bir olay. Evet milyonda bir olacak bir olay ama hepinizin başına gelebilirdi, bizim başımıza geldi. Bu suç örgütü bir aile. Babası, iki cinayetle yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da bu cinayetten serbest bırakılmak için ben çok pişmanım ama yanlışlıkla işledim bu cinayeti, beni serbest bırakın diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Fakat cezam neyse razıyım demedi çünkü, bunlar suç makinesi insanlar. Bu insanların sokakta dolaşmaması lazım çünkü hepimiz için bir tehlike. Alınan karardan dolayı mahkeme heyetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Umuyoruz örnek teşkil eder”

Ailenin avukatı Deniz Ketenci ise, “Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Hiçbir indirim hükmü uygulamadı. İnşallah bu karar, bu ve benzeri cinayetlerin Türkiye’de işlenmesine engel olacak nitelikte olur. Umuyoruz örnek teşkil eder” şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirildiği kaydedilmişti. İddianamede, 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçakladığı iddia edilen Akın Kutlu’nun (22) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.