Enez’de aç kalan köpekler 9 tavuk ve 1 horozu telef etti

Enez ilçesinde öğle saatlerinde aç kalan köpeklerin saldırdığı 9 tavuk ve 1 horoz telef oldu.

Enez’de yazlık sitelerin olduğu Trapez mevkisinden gelen havlama sesleri üzerine söz konusu bölgeye giden bazı vatandaşlar, köpeklerin sokaktaki 9 tavuk ve 1 horozu telef ettiğini gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Enez Belediyesi ekipleri, telef olan hayvanları olay yerinden kaldırdı.

Enez Belediyesi ve hayvan derneğinin zaman zaman mama bıraktığı, ancak köpeklerin yetersiz beslenmeden dolayı saldırganlaştığı ileri sürüldü. Başıboş gezen köpeklerin aç kalmasından yakınan hayvan sahipleri ise, hayvanlarının zarar görmesinden korkuyor.