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Enez’de Serdar 7M radarı kaçakçılara göz açtırmıyor

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Edirne’nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla avlanan ve yurt dışına götürülmek istenen kum midyesi, Serdar 7M sahil gözetleme radarıyla tespit edilerek ele geçirildi.

Enez’de Serdar 7M radarı kaçakçılara göz açtırmıyor
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Edirne’nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla avlanan ve yurt dışına götürülmek istenen kum midyesi, Serdar 7M sahil gözetleme radarıyla tespit edilerek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M sahil gözetleme radarı, Enez açıklarında hareket halinde bir tekne tespit etti. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, teknedeki şüphelileri gözaltına aldı. Teknede yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen kum midyesi ele geçirildi. Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konulurken, yakalanan şahıslara da idari para cezası uygulandığı belirtildi. Canlı olduğu belirlenen midyeler denize bırakıldı.

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