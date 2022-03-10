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Engelli çocuğuyla annesini almak istemeyen sürücüye ceza

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Avcılar’da engelli çocuğuyla birlikte minibüse binen kadını almak istemeyen sürücüye polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Sürücüye 349 TL idari para cezası ile birlikte zabıta ekipleri de kabahatler kanunu gereğince 427 TL cezai işlem uyguladı.

Engelli çocuğuyla annesini almak istemeyen sürücüye ceza
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Avcılar’da engelli çocuğuyla birlikte minibüse binen kadını almak istemeyen sürücüye polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Sürücüye 349 TL idari para cezası ile birlikte zabıta ekipleri de kabahatler kanunu gereğince 427 TL cezai işlem uyguladı.

Avcılar Yeşilkent’te dün bir kadın Serebral Palsi Hastalığı teşhisi konan engelli çocuğuyla birlikte minibüse binmiş ve M.D. isimli sürücü ise almak istememişti. Konun haberlere yansımasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ve sürücüyü tespit edip cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri sürücü M.D.’ye 349 TL idari para cezası, zabıta ekipleri ise kabahatler kanunu gereğince 427 TL cezai işlem uyguladı.

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