Enis Berberoğlu yeniden yargılama yapılmaması kararına itiraz etti

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesine, bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edildi.

MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’nun haklarının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılama kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Enis Berberoğlu avukatları aracılığıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi açıkça keyfilik içerir yorum ile kanuni görevin yerine getirilmemesi, bariz takdir hatasıdır ve itiraz yoluyla bu kararın kaldırılması gereklidir. Zira ihlal kararı verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği hususundaki takdir derece mahkemelerine değil ihlalin varlığını tespit eden Anayasa Mahkemesine bırakılmıştır” denilerek yeniden yargılama talep edildi.

Dilekçe İstanbul 15 Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.