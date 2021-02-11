Enis Berberoğlu’nun avukatlarından fezlekeye itiraz

CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatları, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere hazırlanan fezlekeye itiraz dilekçesi sundu.

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, hak ihlali kararına uymuş ve hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Mahkeme, milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durmasına karar vermişti.

Kararın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti. Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün fezlekeye itiraz dilekçesi sundu.

İtiraz dilekçesinde, fezlekede Enis Berberoğlu’nun ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’ suçundan yargılamaya devam edilmesi gerektiğinin yazıldığı fakat Berberoğlu’nun ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama’ suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildiği ve cezanın Yargıtay tarafından onandığı kaydedildi.

Dilekçede, lehe verilen kararın aleyhe döndürülemeceği ve Berberoğlu’nun sadece ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan yargılanabileceği belirtildi.

İtiraz dilekçesinde, fezlekenin yeniden düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi talep edildi.