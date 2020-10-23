Enis Berberoğlu’nun itirazı reddedildi

Enis Berberoğlu’nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ‘itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.
İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında, “Yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesi’nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce göz önünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve görevli mahkemeden talepte bulunabilmesi konusunda muhtariyete dair karar vermek gerekmiştir" denildi.
Heyet, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iadesine karar verdi.