Enver Aysever’in karikatür paylaşımına para cezası

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı karikatür paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan önce 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Sanığın mesleği, sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, hapis cezasını parasını paraya çevirerek sanık hakkında 4 bin 500 lira adli para cezası verdi.

Gazeteci Enver Aysever’in 20 Mart 2021 tarihinde sosyal hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Enver Aysever ve avukatı katıldı.

“İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli”

Duruşmada savunma yapan sanık Aysever, “Bir gazeteci ve aydın olarak aşı seferberliğine destek olmak için bu paylaşımı yaptım. Hatta benden başka birçok kişi de bu karikatürü paylaştı. Ancak asıl çizen kişi beraat etti, benim ceza alma durumum ortaya çıktı. Benim bir gazeteci olarak bu paylaşım ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiş olmam düşünülemez. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bazı grupların insanların sağlığını hedef alan davranışlarını eleştirmek amacıyla bu paylaşımı yaptım” diyerek beraatini istedi.

Mahkemeden adli para cezası

Davayı karara bağlaya mahkeme, sanık Enver Aysever’i “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan önce 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mesleği, sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, hapis cezasını parasını para çevirerek sanığın toplamda 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Enver Aysever’in twitter hesabından 20 Mart 2020 tarihinde Birol Çün imzalı bol giyimli elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını gösteren karikatürü ‘Sadece bu sorun’ şeklindeki yazıyla paylaştığı anlatılmıştı. Diğer sosyal medya hesaplarından ise aynı karikatürü ‘neymiş asıl mesela, anladık mı’ şeklindeki yazıyla paylaştığı kaydedilmişti. İddianamede, Aysever’in “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.