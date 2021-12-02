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Erdek’te tüfekle vurulmuş yunus karaya vurdu

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde tüfekle öldürülmüş bir yunus balığı karaya vurdu.

Erdek’te tüfekle vurulmuş yunus karaya vurdu
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde tüfekle öldürülmüş bir yunus balığı karaya vurdu.

Düzler Mahallesi sahilinde karaya vurmuş yunus balığını gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Konunun sahil güvenlik tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bildirilmesi üzerine Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelmelerin ardından yunusun toprağa gömüldüğü öğrenildi.

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