Erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 8 yıl hapis

Bahçelievler’de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Arzu Soytürk, ’kasten yaralama sebebiyle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi.
"Zarar vermek istemezdim"
Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Arzu Soytürk, "Maktul ile ilişkimiz vardı, aramızda olay gecesi tartışma çıktı. Sehpanın üzerindeki bıçağı sadece korkutmak amaçlı salladım, yaralama kastım yoktu. Çok üzgünüm, zarar vermek istemezdim" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, sanık Arzu Soytürk’ü ’Kasten yaralama sebebiyle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.