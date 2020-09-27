Esenler Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı

Esenler Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.