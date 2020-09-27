banner3088

Esenler Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı

Esenler Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı
Esenler Oruçreis Mahallesi’nde bir kişi eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe, derbiye coşkuyla uğurlandı
Fenerbahçe, derbiye coşkuyla uğurlandı
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211